HBL》只差一座高中冠軍 吳瑋茹：沒有輸的理由

永仁高中吳瑋茹（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中籃球甲級聯賽4強決賽今在台北小巨蛋登場，永仁高中以69：39大勝北一女中，率先搶下冠軍戰門票，對於高中生涯最後一戰，永仁隊長吳瑋茹表示，今年隊上有8名高三球員，雖然有輸球的可能性，但沒有輸的理由。

永仁過去兩年都曾站上小巨蛋舞台，卻與冠軍擦身而過，今年她們陣中有8名高三球員，且多從永仁國中時期就開始合作，吳瑋茹說：「我們還是有輸球的可能性，但沒有輸的理由，從國中開始，不管是第1名到第5名，我們都拿過，這次不會比過去更差，就放手一搏。」今吳瑋茹攻下全場最高19分、6助攻，幫助球隊率先挺進冠軍戰。

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談起明天將是彼此在高中時期合作的最後一場球賽，吳瑋茹紅著眼眶說：「很捨不得這群隊友，大家一起打球這麼久了。」永仁教練時超傑則說：「她們也只差一座高中冠軍，希望她們能快快樂樂地完成高中最後一場比賽。」

永仁高中大比分擊敗北一女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

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