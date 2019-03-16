中職》統一獅「大齡菜鳥」 可望開季守游擊

統一獅林祖傑開季可望守游擊。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕再過不到兩個月，統一獅內野新秀林祖傑就要滿28歲，但這位「大齡菜鳥」可望寫下勵志故事，他有機會擔任獅隊開季先發游擊手，證明自己有從綠葉變紅花的一天。

游擊防區一直是獅隊的防守痛點，在陳傑憲開季轉守二壘之後，「蔗總」黃甘霖心中已經有了令他安定的開季先發游擊人選，「原本這個位置是讓林祖傑和楊家維來競爭，但目前看來祖傑的表現較穩定、帶來安定感。」

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林祖傑去年參加中職選秀卻落選，但在去年8月亞運表現不遜於桃猿游擊手林承飛，後來在蔗總延攬下成為獅隊自主培訓選手，上個月正式成為正式球員。儘管起步比別人晚，林祖傑卻把握住機會，如今不但可望進入開季26人名單，且將挑下先發游擊手大樑。

對林祖傑來說，「年紀只是數字」，他的穩定守備，已帶給教練團無法用數字來衡量的安定感。至於陳傑憲在轉戰二壘後，目前也展現不錯的適應力，獲得蔗總肯定。

統一獅林祖傑。（記者黃志源攝）

統一獅林祖傑。（記者黃志源攝）

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