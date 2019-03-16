日職》陽岱鋼熱身賽連4場未敲安 吳念庭繳白卷

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒熱身賽，讀賣巨人台灣好手陽岱鋼3打數沒有表現，還挨了1次觸身球，官辦熱身賽打擊率跌破3成；而西武獅台灣小將吳念庭則是4打數沒表現。

巨人今天對上養樂多，陽岱鋼擔任先發右外野、打第七棒，3打數沒有表現，吞下1次三振，挨了1次觸身球，連續4場沒表現，打擊率降至0.292。

請繼續往下閱讀...

巨人此戰靠丸佳浩首局適時安打、以及龜井善行的滿貫砲，單局攻下5分，第3局新洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva）敲出帶有2分打點的安打，熱身賽打點終於出爐。坂本勇人在第7局再敲陽春砲，終場巨人以8：7獲勝。

另一場西武獅和歐力士之戰，吳念庭擔任先發一壘手、打第七棒，4打數未建功，吞下1次三振，官辦熱身賽打擊率為0.333。西武最後以5：1贏球。

吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/