羽球》現身南科對打工程師 戴資穎獻技神奇吊球（影音）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019運動在南科系列活動今天揭開序幕，活動代言人戴資穎今天現身南科，引來粉絲南下與會，小戴在友誼賽當中搭配科技部長陳良基，面對南科盃冠軍隊伍台積電劉繡滎與李翰柏，小戴與部長驚險以31：27獲勝，過程中小戴獻出拿手美技，讓一旁粉絲看了嘖嘖稱奇。

科技部長陳良基表示，創新需要活力，活力需要更多的運動，很高興看到更多夥伴定期參與南科舉辦的運動活動，球后小戴的集氣，吸引許多粉絲南下參與羽球友誼賽，更希望小戴未來給予大家更多的典範。

請繼續往下閱讀...

超級代言人戴資穎、科技部長陳良基、臺南市長黃偉哲、南科管理局局長林威呈、同業公會副理事長陳麗芬等人今天一同在舞台上，為南科園區揮舞強棒，象徵南科持續朝健康、幸福園區的目標邁進。

眾所矚目的羽球友誼賽由科技部長陳良基與球后戴資穎搭檔，聯手PK去年南科盃羽球賽冠軍隊伍台積電劉繡滎與李翰柏。

現場球迷激動地為部長加油，喜愛小戴、台積最強等手牌不斷揮舞，4位選手比賽相當激烈，歷經幾度平分，小戴多次使出神奇的對角吊球，讓現場粉絲拍手叫好。

因場內座位有限，南科管理局貼心的在賽場外搭設電視牆進行實況轉播，讓場外觀眾也能同步欣賞選手們精湛的球技。

世界球后戴資穎（左起）與科技部長陳良基今天搭配打混雙，面對台積電劉繡滎與李翰柏。（南科管理局提供）

戴資穎（左二）擔任南科運動節代言人。（南科管理局提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/