羽球》戴資穎現身南科 精湛球技讓球迷尖叫

戴資穎精湛的球技，吸引球迷驚呼連連，也炒熱現場氣氛。（記者萬于甄攝）

〔記者萬于甄／台南報導〕台南不僅立委補選選情緊張，南科鷹萬健康生活館羽球場內今上午也相當緊張，因羽球世界球后戴資穎現身南科，與科技部長陳良基聯手組隊，PK南科台積電羽球冠軍選手，球迷親眼看見戴資穎精湛的球技，都驚呼連連，現場氣氛相當熱絡，最後也以31比27的分數贏得比賽。

2019運動在南科今年二度邀請戴資穎擔任代言人，啟動儀式由科技部長陳良基、台南市長黃偉哲、南科管理局長林威呈等人共同見證，除吸引上千位民眾參加健走活動外，也安排園遊會、運動體驗區等，讓民眾感受熱鬧的氣氛。

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黃偉哲表示，「運動在南科」去年吸引3000多人參加，今年聽說有更多人，且成長不少，就跟南科的營業額、產值一樣，所以希望在南科這麼有活力的社區，讓大家知道運動的好處，尤其，南科又是台南生產力最重要的一環，若大家有時間也要適時的運動。

啟動儀式後，戴資穎與陳良基一起到羽球館熱身，兩人搭配一組，與台積電羽球隊混雙冠軍選手PK一場友誼賽，許多球迷早早入場等候；過程中，戴資穎每一次精湛的球技，都讓球迷興奮尖叫，炒熱現場氣氛，最後戴資穎與陳良基以31比27的分數贏得比賽。

二Ｏ一九運動在南科今早在南科園區舉辦健走活動，主辦單位初估吸引三千多位民眾響應。（記者萬于甄攝）

南科管理局今年二度邀請羽球世界球后戴資穎（左二）代言。（記者萬于甄攝）



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