中職》統一獅主場賽事網路轉播 ETTODAY首加入

統一獅今年主場賽事網路轉播服務，有LINETODAY、YahooTV、麥卡貝、以及ETTODAY。圖為統一獅11日舉行2019年30週年假日球衣發表會。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年統一獅主場賽事網路轉播服務，今日已經全數敲定，延續近幾年多元平台服務球迷，職棒30週年統一獅主場賽事網路直播，其中LINETODAY、YahooTV、麥卡貝延續轉播獅隊賽事，今年也網路平台也特別增加ETTODAY網路平台，提供球迷多一個管道可透過網路隨時掌握獅隊主場賽戰況。

統一獅蘇泰安表示：「今年很感謝長期配合的網路平台持續與獅隊合作，也歡迎ETTODAY加入，讓球迷能透過多元平台，隨時掌握獅隊賽事戰況，希望透過賽事轉播便利收看，拓展更多族群，開發新球迷。」

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職棒30週年，統一獅主場開幕戰將在3.24台南棒球場熱鬧開打，屆時歡迎球迷透過網路平台收看比賽戰況，無論在家、在球場，拿起收機更近一步掌握賽事戰況，精彩畫面不漏接。

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