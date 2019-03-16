MLB》不是為錢打球 洋基「法官」放棄爭取3000萬獎金

賈吉表態不想參加今年全壘打大賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟宣布將今年的全壘打大賽冠軍獎金從原本的15萬提高到100萬美元，希望吸引更多強打來參加，不過目前看來不是太管用，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）今表示，這獎金雖然快要是他今年年薪的兩倍，但他還是不想參加。

賈吉今年年薪僅68.4萬美元，但他表示：「獎金多少不是重點，我已經拿過一次全壘打冠軍、也已經玩得很盡興，但對我來說更重要的是球隊的勝利，我可不想因為全壘打大賽再次受傷。」

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賈吉在2017年新秀賽季上半季84場比賽敲出30轟、還有.329/.448/.691打擊三圍，季中首度參加全壘打大賽就以三輪47轟的成績抱走冠軍，不料下半季就爆發左肩傷勢，出賽71場打擊三圍僅有.228/.391/.548，另外敲出22轟，休賽季還動了左肩手術。

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