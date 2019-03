MLB》陳偉殷表現不夠犀利 美記者：不該進先發輪值

陳偉殷。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天在熱身賽客場先發對勇士,4局失掉3分,防禦率降至9.53。《太陽哨兵報》馬林魚隨隊記者Wells Dusenbury在推特上指出,若馬林魚先發群競爭者都健康,陳偉殷進球隊先發輪值沒有意義。

陳偉殷前一場熱身賽對國民後援4局被敲1安無失分,今投4局被敲7安,包含被唐納森(Josh Donaldson)轟兩分砲,失掉3分,投出1保送,製造3次雙殺打,防禦率降至9.53。

而陳偉殷開季先發競爭對手之一、23歲年輕右投羅培茲(Pablo Lopez),此戰後援5局被敲5安(包含1轟),失3分1分自責,拿到勝投。

大聯盟官網報導,總教練馬丁利(Don Mattingly)認為,陳偉殷和羅培茲的表現不如前一場那麼犀利,但能控制傷害,「兩人上一場比賽也是共同出賽,我們將按照這方式,輪流讓他們上場。

Wells Dusenbury在推特說,「若所有的先發競爭者都健康,陳偉殷進先發輪值沒有意義。」

「有時當我投變化球時,太想投好、想丟到完美位置。」陳偉殷賽後表示,「只要球的位置差了點,他們都是好打者,就能敲出安打。對我來說,我需要專注當下,把球投好,而不是一直試著要投到完美的位置。」

陳偉殷指出,「自己開局投得不好,但後面的局數有開始找到我想要的感覺。速球是我的主要武器,試著加強速球,今天我覺得是有進步。」

