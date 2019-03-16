MLB》陳偉殷表現不夠犀利 美記者：不該進先發輪值

陳偉殷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天在熱身賽客場先發對勇士，4局失掉3分，防禦率降至9.53。《太陽哨兵報》馬林魚隨隊記者Wells Dusenbury在推特上指出，若馬林魚先發群競爭者都健康，陳偉殷進球隊先發輪值沒有意義。

陳偉殷前一場熱身賽對國民後援4局被敲1安無失分，今投4局被敲7安，包含被唐納森（Josh Donaldson）轟兩分砲，失掉3分，投出1保送，製造3次雙殺打，防禦率降至9.53。

請繼續往下閱讀...

而陳偉殷開季先發競爭對手之一、23歲年輕右投羅培茲（Pablo Lopez），此戰後援5局被敲5安（包含1轟），失3分1分自責，拿到勝投。

大聯盟官網報導，總教練馬丁利（Don Mattingly）認為，陳偉殷和羅培茲的表現不如前一場那麼犀利，但能控制傷害，「兩人上一場比賽也是共同出賽，我們將按照這方式，輪流讓他們上場。

Wells Dusenbury在推特說，「若所有的先發競爭者都健康，陳偉殷進先發輪值沒有意義。」

「有時當我投變化球時，太想投好、想丟到完美位置。」陳偉殷賽後表示，「只要球的位置差了點，他們都是好打者，就能敲出安打。對我來說，我需要專注當下，把球投好，而不是一直試著要投到完美的位置。」

陳偉殷指出，「自己開局投得不好，但後面的局數有開始找到我想要的感覺。速球是我的主要武器，試著加強速球，今天我覺得是有進步。」

If all the starting contenders are healthy, it doesn’t make sense for Chen to be in the rotation — Wells Dusenbury （@DuseReport） 2019年3月15日

23歲年輕右投羅培茲。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/