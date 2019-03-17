HBL冠軍戰火熱開打 今日賽事預告與轉播

南山當家中鋒張兆辰（右）。（記者陳志曲攝）
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HBL男子組冠軍戰，晚間6點將由能仁家商迎戰南山高中，南山當家中鋒張兆辰昨砍下19分10籃板，帶領球隊殺入冠軍戰，此役碰上兵強馬壯的能仁，南山若想奪冠，他的表現是關鍵。而奪冠呼聲最高的能仁，將尋求自101、102學年度後，再度制霸高中籃壇。
女子組方面，冠軍戰將在下午4點由永仁高中碰上南山女籃，去年區居亞軍的南山女籃，今年能否復仇成功，並奪下隊史第2座金盃呢？而永仁則要力拚睽違5年再次重返榮耀。
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NBA例行賽，早上8點30分由勇士出戰雷霆，勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）近3戰平均轟下32.3分，手感相當火燙，儘管目前勇士暫居西部龍頭，但僅領先第2名的金塊1場勝差，場場都是關鍵。而雷霆近5場拿下3勝，前一戰轟下36分的球星P.喬治（Paul George）今天能否延續手感並幫助球隊力克強敵呢？
中職熱身賽兩地開打，台南球場下午2點由統一獅出戰Lamigo桃猿，澄清湖球場下午5點由富邦悍將迎戰中信兄弟。喜愛棒球的球迷們，記得打開電視幫喜愛的球隊加油囉。
HBL總決賽
12:00 北一女中@普門高中 （女季軍戰）
14:00 光復高中@高苑工商 （男季軍戰）
16:00 永仁高中@南山高中 （女冠軍戰）
18:00 能仁家商@南山高中 （男冠軍戰）
地點：台北小巨蛋
轉播：FOX體育、FOX體育3台
NBA例行賽
08:30 勇士@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台
11:00 溜馬@金塊（D-Live） 緯來體育
中職熱身賽
14:05 統一獅@Lamigo桃猿
17:05 富邦悍將@中信兄弟
轉播：ELEVEN SPORTS1
SBL例行賽
19:00 台啤@台銀
轉播：WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道
ABL例行賽
20:00 菲律賓火焰@寶島夢想家 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台
瑞士羽球公開賽
19:00 決賽 愛爾達體育3台
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