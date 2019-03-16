中職》熱身賽首轟出現！ 高國輝希望找回好的感覺

富邦悍將高國輝熱身賽開轟。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕曾經是全壘打王三連霸的高國輝，過去兩季因傷全壘打數加起來才12轟，今天在對統一獅公辦熱身賽轟出全壘打，也是開季前不管自辦或公辦熱身賽的第1支，他期盼能找回以前好的感覺。

「順風啦!」33歲的高國輝今天擔任富邦悍將先發第6棒左外野手，在7局上從獅隊投手方建德手中開轟，他賽後受訪時先是謙虛回應，後來才表示最近手感狀況越來越好。

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高國輝在2014至2016年曾完成全壘打王三連霸，但過去兩年不只出賽數加起來才87場，全壘打產量也銳減。日前球團已公布高國輝遭扣薪22.5萬，今年月薪來到52.5萬，他今年要用表現把失去的討回來，今天轟出熱身賽第一砲，他當然希望延續手感。

高國輝表示，其實在今年球季結束後有做一些調整，「想辦法讓自己不要那麼出力，用比較流暢的方式，但是情況時好時壞，希望把好的感覺維持住。」他希望利用公辦熱身賽多看一些投手的球，至於之前有時候會出現手無力的情況，今年也改善很多。

除了進行調整，高國輝也看一些自己的影片，「看以前很好的時候，看自己的優點在哪裡，想辦法去找回那時候的感覺。」

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