中職》加練變速球後 統一獅羅里奇對左打更厲害了

統一獅先發投手羅里奇。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅洋投羅里奇今天進行第2場公辦熱身賽先發，以59球繳出5局無失分好投，他透露今年多了一顆變速球當武器，特別是對左打的效果不錯。

羅里奇去年拿下12勝在球隊居冠，還以防禦率3.17拿下防禦率王，今年他繼續維持好手感，繼10日先發4局無失分後，今天再繳5局好投。「蔗總」黃甘霖表示，將在明天決定羅里奇和江辰晏主投開季1、2戰的順序。

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不過羅里奇在一開賽時有些不穩，他對富邦悍將1棒張正偉先送出保送，再遭王正棠敲出安打，接著再保送胡金龍形成滿壘，還好他用兩顆內野飛球和三振化解危機。

「身體感覺還不錯，只有第一局球偏高，還好危機處理還不錯，傷害有控制住。」羅里奇也進一步透露，他在去年季後賽時和瑞安討論到變速球的握法，並在球季結束後特別加強，尤其是對左打的效果不錯。

悍將今天先發打序就有5名左打，羅里奇只被左打王正棠和右打林宥穎敲出兩支安打，並送出3次三振無失分，終場獅隊以2：1贏球。

統一獅先發投手羅里奇。（記者黃志源攝）

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