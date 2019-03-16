HBL》南山大勝衛冕軍普門 明和不敗永仁爭后冠

南山高中李吟娸（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強決賽今日在台北小巨蛋開戰，尋求女子組3連霸普門中學對抗冠軍熱門南山高中，南山克服賽前主控楊秀琴受傷利空消息，高二前鋒陳昱潔挺身而出，攻下HBL生涯新高19分，率隊77：59擊敗普門，連2年晉級冠軍戰，明將對戰13連勝的永仁高中，爭取隊史相隔19年的冠軍金盃。

普門在第二節及時回神，克服上半場最多落後14分，只落後南山5分，但衛冕軍易籃後一度崩盤，被南山打出13：0攻勢，轉眼又落後至18分，又趕緊回敬一波17：4攻勢，以5分落後進入末節。不過，普門末節開局再出問題，只能在後苦苦追趕，最終以18分之差敗北，確定無緣3連霸，明日將與北一女中爭取季軍。

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南山高中陳靳豫萱（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

南山主控楊秀琴日前練球不慎弄傷右膝後十字韌帶，此仗最後大幅領先之際被換上場，享受球隊打進冠軍戰的光榮時刻。

180公分的陳昱潔在菜鳥球季為南山不動主力，本屆12強預賽場均11分、8籃板。即使農曆年前練球時，意外傷到左膝前側副韌帶、半月軟骨，這回克服傷勢困擾，繳出19分、8籃板，扮演贏球最大功臣。陳靳豫萱進帳16分、9籃板與5助攻，李盈潔11分進帳，稱職頂替楊秀琴的空缺，另一後場大將李吟娸7分、7籃板、5助攻及4抄截。

普門表現最佳為「雙十女孩」陳芷英攻下17分，外帶10籃板、5助攻、4抄截，但團隊命中率偏低種下敗因。

南山高中陳靳豫萱（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

普門高中陳郁婷（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

普門高中陳芷英（中）中距離跳投（記者陳志曲攝）

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