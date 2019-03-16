SBL Live》璞園半場結束狂打鐵 璞園31：45富邦

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 璞園 13 18 31 富邦 24 21 45

第二節

次節，吳家駿砍進三分球，隨後上籃得分。不過賴廷恩與米歇爾連攻4分，富邦仍保持雙未數領先。中段，洪志善與林郅為連得5分，賈西亞2罰全中，富邦領先18分。後段，凱爾砍進三分球，隨後陳堅恩中距離命中，半場結束，富邦45：31璞園。

李啟瑋與張宗憲籃下發生衝突。（記者簡榮豐攝）

璞園洋將強森狀態平平。（記者簡榮豐攝）

富邦後衛賴廷恩突破上籃。（記者簡榮豐攝）

第一節

開節雙方命中率偏低，劉韋辰包辦球隊前5分、洪志善上籃得分，富邦領先2分。璞園方面，陳冠全與凱爾合拿5分。暫停過後，賈西亞、蔡文誠籃下連續得分，加上賴廷恩頻頻撕裂璞園防線，富邦打出一波12：0攻勢。後段，強森終於砍進三分彈，率隊止血。倒數階段，張伯維砍進壓哨球，首節結束，富邦24：13璞園。

富邦洋將賈西亞上籃得分。（記者簡榮豐攝）

富邦蔡文誠切入上籃。（記者簡榮豐攝）

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