中職》陳仕朋5局好投退場 投教王建民依舊「省話」

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲的悍將左投陳仕朋今天對統一獅公辦熱身賽繳出5局無失分好投，退場後在二軍對他「盯」很緊的王建民並未再進行提點，「賢拜就跟我擊個掌而已。」

陳仕朋是悍將總教練陳連宏設定的開季先發投手候選人之一，他今天投球前雖自評狀況還好，但上場後就進入狀況，只用56球就投完5局，只被敲2支安打送3K無失分。

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對於自己的投球內容，陳仕朋表示因為這是第1場公辦熱身賽投球，對於內容感覺還不錯，只是在壘上有人的時候，球的位置還要再加強。

「壘上有人」是陳仕朋的罩門，擔任悍將二軍投手教練的王建民之前就提醒過他，「賢拜之前告訴我壘上有人的狀況，也幫我調整投球重心。」今天陳仕朋好投退場後，媒體也好奇王建民有再說什麼嗎? 陳仕朋則笑說：「沒有，他就跟我擊掌而已。」

王建民預訂月底返美，他之前就透露要回去看小孩，但季中會再度回台指導悍將投手群。

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者黃志源攝）

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