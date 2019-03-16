田徑》永仁出品奪牌保證 杜昌煥亞青少十項鍍銀

永仁高中杜昌煥。（田徑協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕永仁高中二年級杜昌煥今天在亞洲青少年田徑錦標賽，結束艱辛的十項全能考驗，最終以總分6268刷新個人最佳，獲得銀牌，首度參加國際賽就為國抱回獎牌。

杜昌煥接觸田徑8年，國一時100公尺僅有16秒，他一路跟著教練楊清隆，逐漸進步，這次在亞青少拿到人生首件國際賽戰袍，更成功站上頒獎台，只是無奈印度選手克漢表現驚人，以總分6952刷新大會紀錄摘金，杜昌煥與金牌分數有不小落差。

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楊清隆透過網路隔海關心戰況，他表示，杜昌煥身體素質遠不如同校學長王晨佑（亞青十項金牌），但他很認份，練習時百分之百投入，因為認同他的認真，所以對他比較苛刻，杜昌煥的未來值得期待。永仁高中田徑隊十項全能屢傳佳績，王晨佑曾奪下亞青金牌與銀牌。

杜昌煥也隔海向教練喊話，「欠你的金牌，全中運時還。」

另外男子跳高戰場，身高192公分的傅兆玄在決賽面中國勁敵環伺，最終以個人最佳的2公尺14，拿下銅牌，金牌則是中國選手抱走，跳出破大會的2公尺20。

傅兆玄跳高獲銅牌。（田徑協會提供）

傅兆玄完賽後，一臉喜憨興奮，他表示，首先感謝協會徵召，讓他有機會出來見見世面，比賽前就知道有兩位強勁中國選手，讓他很亢奮，也是自己再創佳績主因。

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