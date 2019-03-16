MLB》打擊率不到一成 美媒直接問一朗：何時要退休？

鈴木一朗出席賽前記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟海外開幕賽20日將在東京巨蛋舉行，今日在東京舉行賽前記者會，目前在熱身賽已連續18打席沒敲安的鈴木一朗，會上遭美媒追問，「什麼時候要退休？」一朗回：「這個我也不知道，到現在我對這種問題還是不習慣。」

鈴木一朗（左）與菊池雄星。（美聯社）

昨晚西雅圖水手隊已經抵達東京羽田機場，其中一朗一現身就造成現場超過300位接機日本球迷騷動，這次的比賽，除了可能是他退休前在家鄉最終戰，甚至是27年職棒生涯的告別秀。

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45歲的一朗去年轉任水手球團特助，本季又與水手簽下小聯盟約、獲邀參與大聯盟春訓，但在熱身賽出賽7場、25打數只出現2安，最近更已連續18打席未擊出安打，打擊率0.08。

一朗坦言：「從去年春天起有段中斷球員身分的空白期，即使如此還是讓身體保持運動的狀態，雖然自己很希望能拿出理想的表現，但實際上卻沒能做到，真的很苦惱，」他說，「以這樣的春訓成績本來是沒辦法進入開幕戰名單，但我想因為我是日本人，才會成為勝利組。」

他也表示：「如今場所改變了，在最喜歡的日本打球，心情也有所變化，現在想要將擁有的技術呈現給大家看。」而根據日媒報導，會後鈴木一朗出席了水手隊的打擊練習，28次揮擊中有10次將球擊出了外野柵欄，是今年春訓以來狀況最佳一次。

鈴木一朗今天在東京巨蛋進行訓練。（美聯社）

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