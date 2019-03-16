HBL》南山大勝高苑 明晚與能仁爭冠軍

南山高中張兆辰切入上籃。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強決賽今天在台北小巨蛋開戰，南山高中、高苑工商上演「紅綠大戰」，南山靠著末節的猛攻，以及張兆辰扮演殺手，以72：59大勝高苑，明日晚間6點將與16連勝的能仁家商過招，爭取男子組冠軍金盃。

南山、能仁上次在冠軍戰交手為100學年度，當時冠軍由南山奪下，相隔多年兩軍將再度角逐冠軍頭銜。

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南山在8強對上高苑以24分之差取得大勝，但今日在第二節大崩盤，單節僅進帳5分，讓高苑半場結束取得27：23小幅領先。易籃後，南山稍有振作，第三節砍進26分，反以49：47領先進入末節，南山在第四節更一鼓作氣壓著綠衫軍打，最多領先達15分，強拉尾盤把冠軍戰門票收下。

南山表現最佳為195公分長人張兆辰，他攻下HBL生涯新高19分外帶10籃板，隊長李沛澄11分，「小坦克」邱詠富10分及陳冠中10分，南山隊史16度闖入冠軍戰為男子組之最，明日尋求隊史第8座冠軍金盃。

此外，南山女籃稍早力退衛冕軍普門中學，晚間男籃又大勝高苑，男、女籃將自83學年度後，第二次攜手闖入冠軍戰，明日將齊心力拚HBL史上首次雙冠紀錄。

高苑在末節被壓著打，無緣晉級冠軍戰，明日將與光復高中於季軍戰交手，綠衫軍此戰表現最佳為林奇翰11分、簡賀宇10分。

南山高中張兆辰（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

南山高中張兆辰（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

高苑工商簡賀宇（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

高苑工商簡賀宇（中）遭對手包夾防守，將球傳出。（記者陳志曲攝）

南山高中男籃總教練許時清。（記者陳志曲攝）

南山高中男籃總教練許時清（中）跟球員講解戰術。（記者陳志曲攝）

南山高中擊敗高苑工商，挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

南山高中擊敗高苑工商，挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

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