台南安平鐵人賽週日登場 亞運「鐵」娘子郭家齊拚連霸

台南安平鐵人賽週日熱鬧登場，亞運「鐵」娘子郭家齊（左）將力拚連霸。（全國鐵人三項運動協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年台南安平全國鐵人三項錦標賽，週日即將在安平觀夕平台熱鬧登場，這也是亞錦賽、亞洲盃、世界中學生鐵人賽等重點國手選拔指標，台灣鐵人精銳盡出，亞運「鐵」娘子郭家齊也將在標準賽菁英女子組爭取連霸。

本屆標準賽菁英男子組競爭激烈，去年雅加達－巨港亞運國手王威凱、林威志等名將都將角逐；標準賽菁英女子組則有亞運女將郭家齊、張绮文，以及「鐵人安心亞」柳怡卉等好手共襄盛舉。由於郭家齊、張绮文在亞運分獲第8、10名，也是寶島女將亞運史上最佳戰績，臨場演出備受期待。

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我國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，這是南韓慶州亞錦賽、法國世界中學生鐵人三項錦標賽、菲律賓蘇比克灣亞洲盃等三大賽事的國手選拔標準，除了張團畯等少數選手遠征紐西蘭而缺席，國手名將幾乎全員到齊，讓比賽更加精彩可期。

台南安平鐵人賽自2012年開辦至今，口碑良好深受各界肯定，今年也吸引1200人參與，協會把安全列為首要考量，劉玉峯強調：「安全是協會最重視的，因為一個意外就是一個家庭的破碎，所以協會絕不容許任何意外發生。」他解釋，台南安平觀夕平台沙灘平緩下降，是良好安全的鐵人三項場地，游泳水道規劃上讓選手沿沙灘比賽，「往返都離岸10至20公尺，岸邊救生人員、教練能全程、百分之百的掌握選手動態；水深也僅1到4米，不但少有波浪，適合選手比賽，安全性也最好。」

協會新增機動膠筏現場巡迴，另有救生員伴游，只要參賽者身體不適、體力不繼，可即刻救援，「絕不讓選手有安全上顧慮，一定要做到百分百安全」。

劉玉峯表示，賽事除了競技，也與在地觀光結合，協會期盼藉由比賽，讓選手與親友團到台南觀光旅遊，觀賞安平落日、走訪安平古堡，遍嚐在地美食、小吃，充分領略傳統文化。

台南安平鐵人賽週日登場 ，選手安全是主辦單位首要考量。（全國鐵人三項運動協會提供）

台南安平鐵人賽週日登場 ，選手安全是主辦單位首要考量。（全國鐵人三項運動協會提供）

本屆台南安平鐵人賽多達1200人報名，屆時場面盛況可期。（全國鐵人三項運動協會提供）

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