籃球》世界盃32強抽籤結果出爐！ 日本強碰美國夢幻隊

2019FIBA男籃世界盃32強抽籤結果。（取自FIBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕2019籃球世界盃將於8月31日開打，今晚在中國深圳進行32強分組抽籤儀式，身為世界盃全球形象大使的布萊恩（Kobe Bryant）、中國籃球協會主席姚明等人皆出席。

布萊恩與姚明今晚同台出席抽籤儀式。（歐新社）

今年世界盃形象大使布萊恩進行抽籤。（路透）

其中奪冠熱門美國與日本、土耳其、捷克同在E組。東道主中國也受到禮遇被分為種子隊，與世界排名前7名的國家分落在8個小組，最後與象牙海岸、波蘭、委內瑞拉同分在A組。

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今年世界盃將於8月31日至9月15日於中國的北京、上海、南京、武漢及廣東等8個不同球場舉行。

以下為各組完整抽籤結果（括號內為目前世界排名）：

A組

1 象牙海岸 （64）

2 波蘭 （25）

3 委內瑞拉 （20）

4 中國 （30）

B組

1 阿根廷 （5）

2 俄羅斯 （10）

3 韓國 （32）

4 奈及利亞 （33）

C組

1 西班牙 （2）

2 伊朗 （27）

3 波多黎各 （16）

4 突尼西亞 （51）

D組

1 安哥拉 （39）

2 菲律賓 （31）

3 義大利 （13）

4 塞爾維亞 （4）

E組

1 土耳其 （17）

2 捷克 （24）

3 美國 （1）

4 日本 （48）

F組

1 希臘 （8）

2 紐西蘭 （38）

3 巴西 （12）

4 蒙特內哥羅 （28）

G組

1 多明尼加 （18）

2 法國 （3）

3 德國 （22）

4 約旦 （49）

H組

1 加拿大 （23）

2 塞內加爾 （37）

3 立陶宛 （6）

4 澳洲 （11）

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