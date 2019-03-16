籃球》世界盃32強抽籤結果出爐！ 日本強碰美國夢幻隊

2019FIBA男籃世界盃32強抽籤結果。（取自FIBA推特）
〔體育中心／綜合報導〕2019籃球世界盃將於8月31日開打，今晚在中國深圳進行32強分組抽籤儀式，身為世界盃全球形象大使的布萊恩（Kobe Bryant）、中國籃球協會主席姚明等人皆出席。
布萊恩與姚明今晚同台出席抽籤儀式。（歐新社）
今年世界盃形象大使布萊恩進行抽籤。（路透）
其中奪冠熱門美國與日本、土耳其、捷克同在E組。東道主中國也受到禮遇被分為種子隊，與世界排名前7名的國家分落在8個小組，最後與象牙海岸、波蘭、委內瑞拉同分在A組。
請繼續往下閱讀...
今年世界盃將於8月31日至9月15日於中國的北京、上海、南京、武漢及廣東等8個不同球場舉行。
以下為各組完整抽籤結果（括號內為目前世界排名）：
A組
1 象牙海岸 （64）
2 波蘭 （25）
3 委內瑞拉 （20）
4 中國 （30）
B組
1 阿根廷 （5）
2 俄羅斯 （10）
3 韓國 （32）
4 奈及利亞 （33）
C組
1 西班牙 （2）
2 伊朗 （27）
3 波多黎各 （16）
4 突尼西亞 （51）
D組
1 安哥拉 （39）
2 菲律賓 （31）
3 義大利 （13）
4 塞爾維亞 （4）
E組
1 土耳其 （17）
2 捷克 （24）
3 美國 （1）
4 日本 （48）
F組
1 希臘 （8）
2 紐西蘭 （38）
3 巴西 （12）
4 蒙特內哥羅 （28）
G組
1 多明尼加 （18）
2 法國 （3）
3 德國 （22）
4 約旦 （49）
H組
1 加拿大 （23）
2 塞內加爾 （37）
3 立陶宛 （6）
4 澳洲 （11）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay