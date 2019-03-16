MLB》一人投手恐失業！他怒批愚蠢 「就像NBA取消三分」

未來大聯盟可能沒有一人投手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方預定2020年實施新規，除了受傷等狀況外，一名投手登板至少要面對3名打者、或是投完該半局，等於未來不會有所謂的一人投手，讓不少球員和教練無法接受。有大聯盟總教練認為，這太愚蠢，就像NBA取消三分球。

《運動畫刊》作家佛達西（Tom Verducci）認為，這是很糟糕的規則，大聯盟破壞比賽的完整性，懲罰策略和新方法。

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「這太蠢了。」一名大聯盟總教練表示，「這就像NBA決定，『OK，週二晚上不再允許投三分球』，我完全支持那些有助於推進比賽的事情，但不要管比賽策略。」該名總教練說，「想像一下，這是會發生的事，有球隊輸掉世界大賽比賽，因為他們被迫要讓投手留在場上。」

「這（新規）只會對像我們這種大市場的球隊有幫助。」一名球隊執行長說，「僅僅因為我們有能力買更多的左投和右投，而小市場球隊則無法負擔，只能讓投手留在場上。」

未來大聯盟可能沒有一人投手。（資料照，美聯社）

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