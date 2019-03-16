SBL》璞園主場日球迷踴躍 富邦掃興斬斷連勝

富邦勇士米歇爾暴扣。（記者簡榮豐攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕今天是衛冕軍璞園隊主場日，前100名進場球迷可獲得運動品牌上衣，加上有抽機票與握手會活動，今天吸引將近2000人進場看球，璞園以地主身分挑戰七連勝，不過難敵富邦洋將米歇爾「火鍋秀」，終場以84：93吞敗。

璞園主場日球迷加油。（記者簡榮豐攝）

璞園隊首節打得有點放不開，一度5：17落後，首節結束前1分47秒，吳家駿、簡偉儒接連放進8分，進入次節前，仍落後富邦11分。

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次節李啟瑋與張宗憲差點引發肢體衝突，兩人都被隊友架開，隨後由張宗憲站上罰球線，富邦不斷拉開分差，取得14分差，進入下半場。

富邦張宗憲與璞園李啟瑋衝突。（記者簡榮豐攝）

中場則由桃園治平高中啦啦隊帶來表演，包含競技啦啦隊以及街舞，炒熱現場氣氛，中場並送出一張台北、東京來回機票。

璞園主場日啦啦隊表演。（記者簡榮豐攝）

璞園主場日抽機票。（記者簡榮豐攝）

下半場易籃後，璞園第三節最多來到19分落後，強森單節猛轟16分，最後靠著李啟瑋三分彈與凱爾罰球，追成11分，末節開始又拉近差距。

富邦洋將米歇爾阻攻破壞璞園節奏，助隊拉開比數，最後三分鐘，富邦仍有15分領先。璞園李啟瑋零星火力難以反撲，最終就以雙位數分差輸球。

富邦外援米歇爾全場5次阻攻、15分，賈西亞則有18分，蔡文誠14分。

富邦勇士賈西亞。（記者簡榮豐攝）

富邦張宗憲。（記者簡榮豐攝）

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