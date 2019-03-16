自由車》列強環伺！ GPS領導品牌大手筆發150萬激勵獎金給台灣隊

馬來西亞登嘉樓隊、義大利奈里職業隊和台灣隊將在環台賽中車拼。（Bryton提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣年度自由車盛事，2019國際自由車環台賽，將爭取於2020年正式從2.1級賽事升等為2.HC級。賽事邀請世界各地的20支菁英車隊，包含Bryton贊助的亞巡賽排名第一名「馬來西亞登嘉樓」車隊，和去年環台賽拿下第五站單站冠軍的「義大利奈里職業隊」將一同在歷時 5 天的賽事中競輪。

台灣隊蓄勢待發。（Bryton提供）

面對各國強敵環伺，台灣隊陣容也非常有企圖心，目標是躋身團體賽前五名。台灣隊由教練謝世平領軍，徵召台灣一哥馮俊凱和台灣車壇寄予厚望的杜志豪，協同彭源堂、盧紹軒、吳之皓、王景徽一同打團隊戰術，力求團隊殊榮。

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台灣GPS領導品牌Bryton長期致力於國內自行車賽事的推廣和贊助，今年更是力挺台灣隊，端出總金額高達150萬的獎勵獎金，激勵團隊士氣，台灣隊只要贏得單站前三名、拿下任一黃衫/綠衫/紅點杉/藍衫前三名和團體前三名，Bryton就會加碼頒發與環台賽等值獎勵金給台灣隊，獎勵團隊優秀表現。期望台灣小將們能堅持到底，奮力爭取光榮，締造佳績。

今年Bryton自主技術開發 GPS 車錶邁向第十年，年初欣傳媒發起的車友大調查中，Bryton就以40.84%市佔率，遠超過其他品牌，拿下第一名。

Bryon 十年有成，持續贊助環台賽，同時運用Bryton GPS的技術提供即時賽況資訊，幫助觀眾了解賽事中領先集團及主集團的實際位置、速度、距離等資訊，更全力支持台灣隊，提供最新款車錶來提升車手的訓練質量，增加防護師和按摩師，避免運動傷害和舒緩訓練及比賽時的酸痛，另外比賽時Bryton同仁也會在前線協助台灣隊補給和後援。

台灣在地品牌Bryton除了將持續推出更符合消費者期待的GPS車錶，也將藉由國內車隊和自行車賽事的贊助，提升自行車運動風氣，並推廣綠能環保的自由車運動，為喜好自行車運動的朋友營造優良的環境。

賽事邀請世界各地的20支菁英車隊前來競輪。（Bryton提供）

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