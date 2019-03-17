羽球》李洋／王齊麟漂亮化解賽末點 扳倒李龍大／金基正晉決賽

超級300系列瑞士公開賽四強戰，台灣男雙新組合「麟洋配」李洋（右）／王齊麟（左）晉級決賽。（資料照，記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男雙新組合「麟洋配」李洋／王齊麟今天在超級300系列瑞士公開賽四強戰，強碰南韓李龍大／金基正，雙方激戰75分鐘，麟洋配驚險化解對方賽末點，終場以22：20、13：21、22：20贏球，晉級決賽。

挾著八強戰扳倒世界排名第四、全英賽冠軍印尼哈珊／塞提亞萬的氣勢，李洋／王齊麟首局輪轉上顯得更順暢，不過對手並不好對付，李／王領先分數並不多，李龍大／金基正祭出猛攻，逼迫李／王發生防守失誤，雙方戰成19平手，麟洋配沉住氣，化解對方一個局點，隨後攻擊連下2分，驚險帶走首局。

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換邊過後，李洋／王齊麟不習慣對方攻擊變速，加上對手經驗豐富，麟洋配次局一開始就陷於落後，首次技術暫停居4：11，對手持續拉開分差，次局以13：21丟掉。

雙方進入決勝局陷入拉鋸，兩組都試圖以強攻逼出失誤，雙方防守也相當到位，後半段數度戰成平手，很難拉開比數，來到19平手，南韓組合率先逼出賽末點，好在李洋／王齊麟隨後連下3分，李洋蹲著打過網，漂亮收下比賽。

這是兩人繼西班牙公開賽後，再度挺進超級300系列決賽。

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