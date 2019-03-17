NBA》厄文準大三元好表現 率綠衫軍退老鷹收下近6場第5勝

厄文今天繳準大三元好表現。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓塞爾提克今天在主場迎戰亞特蘭大老鷹，綠衫軍靠厄文（Kyrie Irving）繳出準大三元好表現的帶領下，以129：120擊退老鷹，收下塞爾提克近6場比賽的第5勝。

厄文持球進攻。（法新社）

本場比賽塞爾提克打得兇猛，前三節打完綠衫軍以105：92雙位數分差領先老鷹，但來到決勝節老鷹窮追不捨，在比賽勝5分53秒硬是將雙方分數追平，但塞爾提克沒有給老鷹超前比數的機會，靠著J.布朗（Jaylen Brown）及小莫里斯（Marcus Morris）連續進球，打出一波9：0的攻勢，再度將比分拉開，隨後老鷹無力再戰，最終塞爾提克就以129：120擊退對手。

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J.布朗（左）及小莫里斯（右）在決勝節守住球隊勝利。（法新社）

厄文30分11籃板9助攻，J.布朗23分3籃板2助攻，小莫里斯19分11籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）18分8籃板4助攻，史馬特（Marcus Smart）16分1籃板9助攻。

老鷹超級新秀T.楊恩今天拿下26分4籃板4助攻。（USA TODAY）

T.楊恩（Trae Young）26分4籃板4助攻，J.柯林斯（John Collins）20分11籃板6助攻，普林斯（Taurean Prince）17分4籃板2助攻，卡特（Vince Carter）16分3籃板，貝茲莫（Kent Bazemore）12分1籃板4助攻。

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