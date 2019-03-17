MLB》藍鳥再度祭出「四人外野」 洋基「法官」最佳解回應

賈吉首打席就開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基熱身賽與藍鳥隊交手，藍鳥在面對「法官」賈吉（Aaron Judge）時使出極端的「四人外野」佈陣，而賈吉也用了最好的表現來破解這個佈陣，那就是直接把小白球給轟出牆外。

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藍鳥隊這個極端的四人外野佈陣並非首次出現，10日費城人隊哈波（Bryce Harper）初登場時，藍鳥隊就曾經做過這個嘗試，他們會將內野手索賈德（Eric Sogard）放到外野，先前在對到洋基隊的柏德（Greg Bird）時也曾做過這件事。

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這是賈吉春訓的第六發全壘打，同時他也是目前春訓的全壘打王，他在今年的春訓中嘗試著改變他兩好球後的擊球策略：降低抬腿以及跨步的幅度，好讓他能更常擊中球，目前看起來效果良好。本場比賽他2打數1安打，春訓攻擊指數高達1.479。

賈吉在春訓調整他兩好球後的打擊策略，希望能更常將球擊到場內。（今日美國）

今天洋基隊也火力全開，全場打出19支安打，其中有6發全壘打，終場以17：7擊敗藍鳥隊。先發投手哈普（J.A. Happ）面對老東家，主投3局被敲出2發全壘打，失掉3分，送出2次三振，1次四壞保送。

Blue Jays are playing four outfielders for Aaron Judge pic.twitter.com/dIAheU3ODd — Bryan Hoch （@BryanHoch） 2019年3月16日

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