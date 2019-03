MLB》藍鳥再度祭出「四人外野」 洋基「法官」最佳解回應

賈吉首打席就開轟。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基熱身賽與藍鳥隊交手,藍鳥在面對「法官」賈吉(Aaron Judge)時使出極端的「四人外野」佈陣,而賈吉也用了最好的表現來破解這個佈陣,那就是直接把小白球給轟出牆外。

藍鳥隊這個極端的四人外野佈陣並非首次出現,10日費城人隊哈波(Bryce Harper)初登場時,藍鳥隊就曾經做過這個嘗試,他們會將內野手索賈德(Eric Sogard)放到外野,先前在對到洋基隊的柏德(Greg Bird)時也曾做過這件事。

這是賈吉春訓的第六發全壘打,同時他也是目前春訓的全壘打王,他在今年的春訓中嘗試著改變他兩好球後的擊球策略:降低抬腿以及跨步的幅度,好讓他能更常擊中球,目前看起來效果良好。本場比賽他2打數1安打,春訓攻擊指數高達1.479。

賈吉在春訓調整他兩好球後的打擊策略,希望能更常將球擊到場內。(今日美國)

今天洋基隊也火力全開,全場打出19支安打,其中有6發全壘打,終場以17:7擊敗藍鳥隊。先發投手哈普(J.A. Happ)面對老東家,主投3局被敲出2發全壘打,失掉3分,送出2次三振,1次四壞保送。

Blue Jays are playing four outfielders for Aaron Judge pic.twitter.com/dIAheU3ODd