MLB》洋基添傷兵！ 頭號新秀右腕骨折歸期未定

洋基頭號新秀右腕骨折。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在熱身賽以17：7大勝藍鳥，但陣中排名第一的五拍子大物佛羅里歐（Estevan Florial），因守備造成右手腕骨骨折，開季可能得回高階1A待命。

此役8局上藍鳥進攻，簡森（Danny Jansen）在一二壘有人時擊出中外野深遠飛球，佛羅里歐後退追球，躍起並伸長手臂想將球接進手套，但沒能完成守備，不僅直接撞上全壘打牆，落地時右手也在地上撐了一下。

請繼續往下閱讀...

洋基隨後把佛羅里歐換下場，在球場接受初步檢查時，一度樂觀表示只是小傷，但X光檢查結果發現，佛羅里歐的右手腕有非位移性骨折，明天還要再做詳細檢查，目前尚未敲定復健時間表。

大聯盟官網報導指出，總管凱許曼（Brian Cashman）原本考慮讓佛羅里歐開季從2A出發，但現在佛羅里歐可能得回高階1A，他去年在小聯盟打過三個層級，大多待在高階1A，曾因右腕鉤狀骨手術缺陣2個月，僅出賽84場。

21歲的佛羅里歐是洋基本季農場頭號新秀，在大聯盟百大新秀排名第57，本次春訓表現亮眼，13場比賽累積31支11，打擊率3成55，有2支二壘打、1轟、4打點和5次盜壘成功，為洋基陣中備受期待的五拍子球員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/