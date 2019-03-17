MLB》逃過右踝骨折 哈波最快明天歸隊

哈波昨天被球砸到右踝。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕費城人巨星哈波（Bryce Harpe）昨被96英哩（約153.6公里）速球砸中右踝，所幸並未發現骨折，哈波目前被放入逐日觀察名單，今天已恢復輕量練習。

「我多希望我能躲掉那球，被球砸的結果絕對有可能更糟，但今天感覺挺好的，有點酸而已，就看看我今天需要做什麼，明天繼續觀察。」哈波說，但也表示應該就只是挫傷，不會有什麼後遺症，不需要太擔心。

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雖然傷勢結果不嚴重，但哈波也坦言，被球砸到當下確實是驚恐一瞬間，畢竟是被96英哩的速球砸中右踝，「這是我第一次紮紮實實被球砸到踝骨，在X光結果出來之前，你永遠也無法知道究竟會如何。結果沒骨折，那就只是挫傷，只要試著消腫就行了。」

哈波也說，當時他有穿著慣用的腳部護具，但球打到的是沒有護具保護的腳踝，不過他目前沒有打算加穿額外的護具。哈波目前仍留在春訓基地，今天有進行傳接球，也到重量訓練室做敏捷訓練，最快明天就能重返先發。

哈波表示，他還需要更多打數調整打擊時間，但會把身體健康放第一，也願意到小聯盟調整，「我覺得我需要更多打數，也需要上場在外野守備找感覺。」總教練卡普勒（Gabe Kapler）有信心哈波能如期在開幕戰先發。

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