MLB》感謝水手給機會 一朗：珍惜在日本的每一刻

水手今與日職巨人進行熱身賽，一朗將擔任先發9棒右外野手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手今天將與日職巨人隊進行熱身賽，45歲鈴木一朗確定擔任先發9棒右外野手，至少會有2個打席，賽前他感謝球團給機會，會盡情享受在日本比賽的每一刻。

水手今起將在東京巨蛋進行2場熱身賽，對手為日職讀賣巨人隊，為20、21日對運動家的海外開幕戰做準備。鈴木一朗在今天練球前的記者會上，感謝水手球團給他機會，會盡情享受在球場上的珍貴時光。

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「這是一份很棒的禮物，我會珍惜在球場上的每分每秒，這次比賽結束後的一週，我會細細回味這些日子，所以我會確保我記得在日本的每一刻。」鈴木一朗說，總教練也保證今天會讓一朗擔任先發9棒右外野手，至少會有2個打席。

對於最近常被問到退休問題，開季也不確定能否繼續出賽，鈴木一朗表示，從2012年被交易到洋基後，每天都用「把自己逼到極限」的方式過著，後來搬到邁阿密也是如此，「日復一日，我都進行著訓練，大聯盟是一個非常艱難的世界，他們隨時都可能叫你打包離開，這是我的基本認知，但我還是在這裡。」

一朗感謝水手給機會，會盡情享受在日本出賽的每分每秒。（資料照，美聯社）

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