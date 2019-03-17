MLB》紅雀18歲大物初登場 砲轟前馬林魚終結者（影音）

戈爾曼開轟。（圖片取自紅雀隊推特）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊年僅18歲的三壘小將戈爾曼（Nolan Gorman），今天在春訓首次上場，第七局就對國民隊後援投手，前馬林魚隊的終結者巴拉克洛（Kyle Barraclough）開轟，展現身為百大新秀的潛力。

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戈爾曼是去年MLB選秀當中第19順位被紅雀選進的新秀，他也馬上就成為紅雀陣中第二號新秀，今天他面對巴拉克洛，在2好球時相中一顆84mph的變化球，直接把球扛到右外野方向形成一發陽春彈。

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戈爾曼將重心留在後方並把走後門的變速球扛出場外。（圖片擷取自MLB.com）

紅雀隊也靠著這發全壘打點燃反擊狼煙，戈爾曼開轟後，下棒的Randy Arozarena馬上來發背靠背全壘打，第九局紅雀隊棒打國民隊終結者杜利托（Sean Doolittle）只讓他投了0.2局就狂失5分，終場紅雀隊就以8：5逆轉拿下勝利。

賽後戈爾曼受訪時表示，自己只想在面對每球時都拿出自己最好的揮棒，談到那發全壘打他說：「我大概猜到他會想要對我投顆走後門的變速球，於是我就把重心留住，並試著把那顆球打得深遠。

戈爾曼今天對巴拉克洛敲出一發全壘打。（今日美國）

18歲的戈爾曼在官網預測上，要到2022年才會登上大聯盟。他從選秀會上被選進大聯盟也不過九個月的，如今已受邀參加大聯盟春訓。總教練席爾特（Mike Shildt）表示，這支全壘打顯示了他從進入球團後的專注力。

今天戈爾曼也得到了很不一樣的大聯盟體驗，那就是面對到目前全大聯盟最強投手之一的薛哲（Max Scherzer），雖然兩個打席都被三振，但戈爾曼認為，能夠與這樣等級的投手對陣，可以讓自己的水準提升，並讓他了解到，想要達到與之抗衡的標準需要些什麼東西。

戈爾曼開轟後回休息室與隊友擊掌。（圖片取自紅雀隊推特）

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