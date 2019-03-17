NBA》勇士雷霆之役KD再缺席 主帥賽前曝復出時間

杜蘭特在勇士對太陽之戰，不慎扭傷右腳踝。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客出戰雷霆的比賽，明星前鋒「KD」杜蘭特（Kevin Durant）回到老東家依舊備受關注，不過由於杜蘭特日前不慎扭傷腳踝，謹慎起見的勇士選擇繼續讓他掛免戰牌，主帥柯爾（Steve Kerr）則透露，KD很有可能在下週二對上馬刺時復出。

勇士日前以111：115輸給西部爐主太陽，第四節杜蘭特在一次進攻落地時，不慎踩到太陽中鋒艾頓（DeAndre Ayton）的腳，造成右腳踝受傷，之前在受訪時，主帥柯爾曾透露KD腳傷並不嚴重，不過前役對上火箭仍讓他休戰。

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今日賽前受訪時柯爾表示，不讓KD在今天對上雷霆出賽，是因為希望能讓他的腳踝好好休息。 「如果現在是季後賽，Kevin （杜蘭特）絕對會上場打球，」柯爾說道，「但現在還不到最後衝刺的時間，所以我們要謹慎一點，他最有可能會在對上馬刺的比賽中復出。」

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