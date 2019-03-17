足球》伊斯科、貝爾雙雙建功 席丹回鍋皇馬首勝入袋

席丹收下回鍋執教後的首勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第28輪，皇家馬德里坐鎮主場迎戰維戈塞爾塔，皇馬在下半場靠著中場伊斯科（Isco）與邊鋒貝爾（Gareth Bale）雙雙建功，終場皇馬以2：0擊退對手，同時也是新任主帥席丹（Zinedine Zidane）回鍋執教後的首勝。

下半場第63分鐘，皇馬中場阿森西歐（Marco Asensio）禁區外圍傳給左路的本澤馬（Karim Benzema），後者左腳送往中路，隨後伊斯科成功破網，皇馬率先打破僵局。

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比賽來到第77分鐘，皇馬前場打出一次漂亮的反擊，後衛馬塞洛（Marcelo）帶球殺入禁區後送出一腳橫傳，禁區右側的貝爾得球後一腳勁射破門。最終皇馬以2球之差帶走勝利。

皇馬贏球後，目前以17勝3平8敗、54積分暫居西甲第3位，落後少賽一場的龍頭巴塞隆納多達9分。不過好消息是，剛上任的皇馬總教練席丹首場比賽就率隊取勝，全隊上下找回贏球的感覺。

伊斯科為皇馬先馳得點。（路透）

貝爾攻入第二球，穩定軍心。（路透）

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