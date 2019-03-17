NBA》聯盟龍頭傳噩耗 「180俱樂部」成員受傷無限期停賽

布洛格登足底筋膜撕裂，將無限期停賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績位居大聯盟龍頭的公鹿隊傳出噩耗，《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在推特上爆料，前年新人王的布洛格登（Malcolm Brogdon）將因為右腳足底筋膜撕裂，缺席6到8週。

布洛格登本季出賽64場比賽，平均能夠拿下15.6分、4.5籃板、3.2助攻，現在更是「180俱樂部」的成員（整體命中率+三分命中率+罰球命中率來到180），他的各項表現幾乎都是生涯新高，本季他的勝利貢獻值（Win Share）則來到6.7。

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雖然公鹿隊已經確定晉級季後賽，但若是布洛格登沒有辦法在季後賽回歸，對公鹿隊的影響將會相當大，雖然沃納洛斯基認為布洛格登將缺席6到8週，但《The Athletic》記者Shams Charania在推特則寫到目前布洛格登的歸期不明，將無限期停賽。

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