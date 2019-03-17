NBA》昨才成史上第一人 「大鬍子」今又卻傳傷情

哈登在昨天的比賽中疑似頸部受傷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）昨在對上太陽的比賽中，成為史上第一位單場完成「40分、10助攻、5抄截、3火鍋」的球員，沒想到賽後卻傳出傷情，明天對上灰狼的比賽恐怕將缺席。

哈登昨天狂轟41分、11助攻、9籃板，另有6抄截和3火鍋，不過在一次遭艾頓（Deandre Ayton）犯規時似乎傷到頸部，在和霍姆斯（Richaun Holmes）相撞之後，哈登從地上爬起來的時候也一直摸著脖子。

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這已經不是哈登第一次被頸部傷勢影響，2月22號對上湖人的比賽中他也曾拉傷頸部，還因此缺席2月24日火箭作客對上勇士的比賽。

而屆時如果哈登確定無法出戰，輪休的明星後衛保羅（Chris Paul）將會披掛上陣，而已經缺席兩戰的中鋒努內（Nene）明天也會復出。

輪休的明星後衛保羅明將會披掛上陣。（資料照，今日美國）

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