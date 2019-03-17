NBA》畢爾連兩場轟下40分 率巫師險勝灰熊

畢爾連續兩場轟下40分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓巫師今天在主場迎戰孟斐斯灰熊，靠著明星後衛畢爾（Bradley Beal）轟下40分的精采表現，巫師以135：128驚險擊敗對手，並賞給灰熊2連敗。

畢爾切入禁區挑戰籃框。（美聯社）

本場比賽雙方打得相當膠著，前三節打完巫師僅僅以2分領先，進入決勝節雙方持續糾纏，直到比賽最後6分鐘巫師靠著畢爾及史托倫斯基（Tomas Satoransky）連續進球，才將比分擴大甩開對手，最終巫師就以135：128擊退灰熊。

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畢爾飆進關鍵三分彈。（美聯社）

畢爾連續2場拿下40分，全場17投12中，投籃命中率高達7成，更投進9記三分彈，寫下他職業生涯三分進球數新高，在決勝節關鍵時刻畢爾一肩扛起球隊責任，在三分線及中距離連續進球，巫師本場勝利畢爾是最大功臣。

畢爾飆進9記三分彈寫生涯新高。（法新社）

畢爾40分5籃板7助攻，J.帕克（Jabari Parker）20分11籃板2助攻，波提斯（Bobby Portis）18分6籃板2助攻，史托倫斯基15分6籃板7助攻，J.格林（Jeff Green）15分1籃板3助攻。

康利（右）拿下28分3籃板12助攻。（美聯社）

康利（Mike Conley）28分3籃板12助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）22分8籃板3助攻，A.布萊德利（Avery Bradley）21分2籃板5助攻，帕森斯（Chandler Parsons）16分6籃板5助攻，諾亞（Joakim Noah）15分8籃板1助攻。

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