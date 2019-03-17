MLB》熱身賽6局9K無失分 薛哲進入備戰狀態（影音）

Mad Max is ready for #OpeningDay. pic.twitter.com/jwDTwudFko — MLB （@MLB） 2019年3月16日

〔體育中心／綜合報導〕國民今在熱身賽以5：8輸球，但王牌薛哲（Max Scherzer）如期完成調整進度，對紅雀先發6局無失分，送出9次三振，開幕戰前還有1次出賽調整機會。

薛哲今天進行春訓第5次先發，對紅雀主投6局僅挨4安無失分，一度連續解決14名打者，送出9次三振沒有保送，雖然對手並未排出例行賽打線，但薛哲對於此役投球內容感到滿意，認為自己投出侵略性，強度足夠，變化球也很犀利。

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國民本季首戰在主場迎戰大都會，由王牌薛哲擔任開幕戰先發，對上去年國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom），薛哲預計還會再投1場熱身賽，把握機會為開幕戰做最後調整。

「我還有一些小地方需要調整，有一些動作還能做得更好，但今天基本上有把強度投出來，從第一局到第五局都有做到，這是個好兆頭，希望我能把好表現帶到例行賽。」薛哲說。

薛哲今繳6局9K無失分優質先發。（USA TODAY Sports）

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