NBA》季中曾與教頭鬧翻 公牛拉文今霸氣幫繳所有罰款

波伊蘭。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日公牛隊總教練波伊蘭（Jim Boylen）與快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）發生爭執，最後兩人都被驅逐出場，就在之後的幾個小時，公牛隊主力後衛拉文（Zach LaVine）馬上連絡了公牛隊的管理部門表示，教練的罰款，會由他來出。

拉文這個舉動顯示兩人的關係相當密切，然而在幾個月前，誰也不會想到有這種事情發生。

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公牛隊去年因為戰績不佳撤換原本的總教練霍伊柏格（Fred Hoiberg），並換上波伊蘭。波總上任後，由於他是相對傳統的教練，因此相當重視防守，他很在乎身為球隊主攻手的拉文，必需要挺身而出最好防守工作，此舉也讓拉文相當不滿，雙方的關係一度緊繃。

球隊不只沒享受到換帥的蜜月期，取而代之的更是不止的連敗，這讓球隊的氣氛相當差勁。公牛隊員甚至還集體缺席練球，開了一個只有球員的會議。而在會議結束後，球員便與教練團進行談話，身為陣中明星的拉文更與教練團達成共識，好不容易才讓球隊的換帥風波告一段落，拉文與波伊蘭的感情也越來越好。

拉文。（資料照，美聯社）

昨日快艇與公牛隊的爭議事件，波伊蘭在與瑞佛斯互相爭執後拿下賽季第5、6次技術犯規，由於在這場比賽之前，他已經累積了4次技術犯規，因此他將遭聯盟罰5000元美金，同時還得額外支付被驅逐出場的2000元罰款。

拉文昨天在賽後採訪時說：「我個人相當尊敬Jim所做的事情，他真的在乎我們，並為我們而戰，這顯示了他對我們這些球員真實的情感。」而拉文也不只在言語上力挺總教頭，他更在之後連絡公牛隊管理部門，表示將會支付波伊蘭的所有罰款。

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