NBA》林書豪防守判斷能力超群！這數據排名全聯盟第十

林書豪防守湖人隊庫茲馬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季在老鷹隊表現得相當優異，雖然轉隊至暴龍隊後水土不服，但教練仍看重他在防守上的拚勁以及聰明的防守判斷能力，目前林書豪更是聯盟當中，製造進攻犯規次數第10名的球員。

效力NBA來到第九個賽季的林書豪，在場上不僅知道自己要做什麼，更知道對手會做什麼，本季他在防守上已經製造了15次的進攻犯規，排在聯盟第10名。而他的隊友，同樣也是在今年季中轉隊至暴龍隊的M.加索（Marc Gasol）更厲害，他製造了多達22次進攻犯規，排在聯盟第四名，隊友羅利（Kyle Lowry）也是製造進攻犯規能手，本季這項數據他以21次排名第六。

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本季最會製造進攻犯規的球員是公鹿隊的伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova），他一共製造44次對手進攻犯規，比起第二名葛瑞芬（Blake Griffin）的28次還要多上許多，而本季第三名則是黃蜂隊的沃克（Kemba Walker）。

林書豪在暴龍隊目前還打得相當掙扎，季初在老鷹隊優異的進攻手感失去大半，特別是他的三分球只剩下1成52的命中率，但林書豪的防守卻沒有隨著進攻退步，《Baseball Refernce》的數據顯示，林書豪在暴龍隊的DRtg（每100個進攻位置讓對手得到的分數）為110，比起在老鷹隊時的115還要進步。

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