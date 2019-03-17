網球》圓山青少年菁英邀請賽 藍尹志稱王、李羽芸封后

台中大華國中李羽芸獲得首屆女子組冠軍。（圓山友潛會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕專為國內14歲排名前四好手舉辦的「2019圓山青少年菁英網球邀請賽」，已在台北市圓山聯誼會網球場邁入第五屆，今年更首度增加女子組，最終由藍尹志稱王、李羽芸封后，各自抱走豐富冠軍禮品及3萬台幣獎金。

台中市立大華國中三年級的李羽芸，從世少女將夾擊下突圍，包括9：7逆轉勝高雄正興國中二年級林芳安，再挾8：3擊退新竹三民國中二年級陳鈺蕓。今年5月底才滿15歲的李羽芸，目前ITF世界青少女排名388，也是今年世青代表隊，屬慢熱型的她說：「開賽有點緊張，落後反而不緊張了。」

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大華國中李羽芸。（圓山友潛會提供）

李羽芸。（圓山友潛會提供）

目前在台南接受前台維斯盃國手劉泰瑋訓練的李羽芸，為追求網球夢想，上國中後從台南到台中一共換三所學校，直到升國三進入大華國中，才受校長徐秀青重視，願意支持她尋夢，學業方面稍微放心，「李媽」蔡怡甄說，「還好徐校長和老師們幫忙，不然小羽恐怕無法國中順利畢業。」

至於就讀新北市光榮國中、在彰化花壇網球學院訓練的藍尹志，8：1先勝北市新興國中賴禹舜，再以9：7力克高雄鳳甲國中陳佑昇。

身高175公分的藍尹志，小學曾在四維盃學童賽拿過一次亞軍，因身材較矮，常打不贏別人，不過上國中後突然長高，成績也突飛猛進，今年已拿兩站18歲B級單打冠軍。「藍爸」藍立群說：「去年暑假只是去花壇移地訓練，沒想到就回不來了。花壇體能和技術等訓練完整，就讓尹志留在那邊，每兩ㄐ才回家一次，光榮國中張文龍教練也同意。至於何時展開參加ITF國際青少年賽事，都由教練安排，可能國中畢業之後吧。」

藍尹志勇奪冠軍，花壇網球學院總教練賴建豪也成為圓山青少年菁英賽的最大贏家，從第一屆開始，賴建豪的學生已三度封王，包括2015年首屆冠軍何承叡、2017年贏家林翰智。這項賽事由圓山聯誼會熱愛網球的「友潛會」球友，自2015年起為國內青少年14歲年終排名前四名小將舉行對抗，去年還成立「圓網14,16公益信託基金」，協助台灣年輕網球人追求夢想。

藍尹志獲得男子組冠軍。（圓山友潛會提供）

藍尹志。（圓山友潛會提供）

圓山青少年菁英邀請賽首次增加女子組。（圓山友潛會提供）

男子組四位選手和圓山友潛會會員合影。（圓山友潛會提供）

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