足球》曼聯爆冷慘遭狼隊淘汰 本季奪冠無望 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭足總盃8強，「紅魔」曼聯客場迎戰狼隊，狼隊下半場憑藉前鋒希梅涅茲（Raúl Jiménez）與中場若塔（Diogo Jota）的進球，終場以2：1爆冷淘汰曼聯，不僅成功闖進4強，同時也讓曼聯本賽季以0冠收場。

下半場第70分鐘，狼隊中場穆蒂尼奧（João Moutinho）左路突破，禁區一陣混亂後，希梅涅茲逮到機會，右腳凌空抽射破網，幫助球隊先馳得點。

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隨後第76分鐘，狼隊發動快速反擊，中場內維斯（Ruben Neves）送出直塞球，若塔得球後直奔禁區，晃過曼聯後衛路克蕭（Luke Shaw）後，直接左腳勁射破門，狼隊取得2球領先。

儘管補時階段曼聯新星拉許福特（Marcus Rashford）攻入一球，但為時已晚，曼聯1球之差不敵狼隊，慘遭淘汰。值得注意的是，這場比賽也是紅魔主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）上任後首次遭遇2連敗。

若塔攻進第二球，率隊淘汰曼聯。（路透）

希梅涅茲為球隊先馳得點。（美聯社）

索爾斯克亞（左）首度碰上2連敗。（路透）

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