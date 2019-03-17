NBA》糗爆！忘記暫停用完 鵜鶘教練親手送自家球隊吞敗

詹崔關鍵時刻的暫停烏龍，直接葬送隊伍的勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部爐主太陽對上鵜鶘之戰，雙方鏖戰到延長賽，二年級生傑克森（Josh Jackson）關鍵時刻的追平三分，加上鵜鶘總教練詹崔（Alvin Gentry）「落漆」記錯暫停造成技術犯規，最終太陽隊就以138：136，2分差險勝鵜鶘。

這場比賽太陽靠著布克（Devin Booker）最後18.2秒的關鍵上籃追平比數，傑克森（Frank Jackson）跳投落空雙方進入延長賽，延長賽最後12.8秒藍道（Julius Randle）罰進2球後鵜鶘以3分超前，接著太陽隊的傑克森接獲布克傳球，在剩下2.2秒時投進追平三分，不想雙方再度進入延長賽，詹崔便在比賽時間剩下1.1秒時叫出暫停，但他沒有發現其實球隊的暫停已經用完，裁判因此判出技術犯規。

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JOSH JACKSON TIES IT! OMGGGGGG! AND the Pelicans called a timeout when they didn't have any so Booker a free shot to win the game! pic.twitter.com/wJIQJaOncG — FOX Sports Arizona （@FOXSPORTSAZ） 2019年3月17日

鵜鶘遭判技術犯規後，太陽得到罰球機會，球權也同時轉移到太陽手上，布克罰進技術犯規的一球罰球後，太陽隊發球到傑克森手上，鵜鶘隊犯規，此時時間只剩下0.6秒，傑克森在罰進第一球後第二罰不進，鵜鶘拿到籃板後蜂鳴器也響起，最終鵜鶘就在主場以2分之差輸給來訪的太陽隊。

這場比賽太陽隊布克拿下全場最高的40分外帶13助攻，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿到32分6籃板2抄截，艾頓（DeAndre Ayton）拿下8分5籃板，他今天在第三節因為技術犯規遭到驅逐出場，傑克森替補上場拿下19分，其中包含關鍵追平三分，還抓下7籃板。

布克今天拿下40分13助攻。（美聯社）

鵜鶘隊方面，培頓（Elfrid Payton）拿下16分16助攻13籃板，這是他連續第四場比賽拿下「大三元」，「AD」A.戴維斯（Anthony Davis）拿下15分11籃板，藍道得到21分11籃板5助攻。

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