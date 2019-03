NBA》糗爆！忘記暫停用完 鵜鶘教練親手送自家球隊吞敗

詹崔關鍵時刻的暫停烏龍,直接葬送隊伍的勝利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕西部爐主太陽對上鵜鶘之戰,雙方鏖戰到延長賽,二年級生傑克森(Josh Jackson)關鍵時刻的追平三分,加上鵜鶘總教練詹崔(Alvin Gentry)「落漆」記錯暫停造成技術犯規,最終太陽隊就以138:136,2分差險勝鵜鶘。

這場比賽太陽靠著布克(Devin Booker)最後18.2秒的關鍵上籃追平比數,傑克森(Frank Jackson)跳投落空雙方進入延長賽,延長賽最後12.8秒藍道(Julius Randle)罰進2球後鵜鶘以3分超前,接著太陽隊的傑克森接獲布克傳球,在剩下2.2秒時投進追平三分,不想雙方再度進入延長賽,詹崔便在比賽時間剩下1.1秒時叫出暫停,但他沒有發現其實球隊的暫停已經用完,裁判因此判出技術犯規。

請繼續往下閱讀...

JOSH JACKSON TIES IT! OMGGGGGG! AND the Pelicans called a timeout when they didn't have any so Booker a free shot to win the game! pic.twitter.com/wJIQJaOncG