MLB》直指殷仔無路用 美寫手預言他開季牛棚出發

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷昨先發4局被敲7安掉3分，挨轟一發兩分砲，沒有三振、另有1保送，熱身賽累計11.1局失12分都是責失，防禦率高達9.53，投球表現不盡理想，美國《Fantasy》（知名球類經營遊戲）分析網站《RotoBaller》寫手Steven Slivka今撰文直指陳偉殷開季絕對排不進先發。

大聯盟春訓進入最後一週，馬林魚開季輪值還未底定，目前僅確定伍雷納（Jose Urena）是開幕戰先發，第2號先發預計是史崔利（Dan Straily），想搶剩下3個輪值位置，陳偉殷得跟羅培茲（Pablo Lopez）、艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）、李察斯（Trevor Richards）等好手一同競爭。

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Steven Slivka今撰文指出，大聯盟開季已經進入倒數，不過陳偉殷卻還為爭取新球季先發位置掙扎，完全看不出過去2012-15球季他在金鶯隊效力時，曾是巴爾的摩最好的投手之一，認為殷仔雖然和馬林魚簽下天價大約，但來到邁阿密後表現卻相當糟糕。

陳偉殷上季先發26場繳出6勝12敗防禦率4.79的表現，其中他在主場5勝3敗、防禦率僅1.62，客場戰績卻是1勝9敗、防禦率9.27，而他每局被上壘率（WHIP）也來到生涯新高的1.34。

Slivka也在文中指出，應該很難看到已經33歲的陳偉殷，再重拾他在金鶯隊四個球季取得46勝的表現，Slivka也指出陳偉殷在《Fatasy》當中已經沒有任何價值，而且一但球季開打，陳偉殷很可能會發現自己得從牛棚出發了。

陳偉殷仍努力在新球季爭取進入先發輪值。（資料照，美聯社）

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