NBA》全隊多達7人得分上雙 馬刺退拓荒者喜迎8連勝

德羅森砍下全隊最高的21分外帶8籃板，率隊收下8連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今坐鎮主場迎戰拓荒者，馬刺明星後衛德羅森（DeMar DeRozan）砍下全隊最高的21分外帶8籃板，加上全隊多達7人得分上雙，終場馬刺以108：103力克拓荒者，成功收下8連勝。

前三節打完，雙方互咬比分，拓荒者暫以76：72領先馬刺。進入決勝節，馬刺替補陣容頻頻砍分，後衛貝利納里（Marco Belinelli）2罰全中後，佛比斯（Bryn Forbes）砍進三分彈，馬刺成功反超比分。

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後段，馬刺前鋒貝坦斯（Davis Bertans）三罰全中，隨後佛比斯與D.懷特（Derrick White）分別投進關鍵三分球與中距離，帶領球隊擴大領先至8分。儘管拓荒者苦苦追分，最終仍以5分差不敵馬刺。

此役馬刺除了德羅森的21分外，蓋伊（Rudy Gay）與D.懷特各拿13分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）與米爾斯（Patty Mills）各貢獻12分，佛比斯與貝利納里合砍11分。拓荒者方面，里拉德（Damian Lillard）空砍34分，諾基奇（Jusuf Nurkic）24分16籃板的成績也白搭。

里拉德儘管攻下34分，仍無緣帶領球隊贏球。（美聯社）

佛比斯關鍵時刻投進三分彈。（美聯社）

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