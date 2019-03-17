MLB》春訓初登板飆7K 塞爾不擔心球速（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌塞爾（Chris Sale）今天完成首場熱身賽先發，主投4局無失分，送出7次三振，賽後表示不擔心球速，認為自己的表現有達到預期目標。

塞爾今年春訓在總教練安排下，刻意放慢調整節奏，5天前曾在小聯盟出賽，今天才迎接第一場熱身賽先發，對勇士主投4局，被敲2支安打無失分，送出7次三振沒有保送，速球球速在92英哩（約147.2公里）左右。

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相較於2年前加盟紅襪時，春訓第一球就將球速催上96英哩（約153.6公里），塞爾今天開賽第一球，是一顆89英哩（約142.4公里）的直球，對此塞爾表示這只是過程的一部分，「兩年前是第一次來這裡，那可能是我春訓投過最用力的一顆，因為我得證明一些事。」

塞爾春訓初先發，4局無失分飆7K。（美聯社）

如今塞爾已是紅襪當家王牌，去年投出最後的最後一球，是在世界大賽投出再見三振，完美關門幫助紅襪奪冠，現在塞爾只想整季保持健康，然後在最重要的大比賽，投出最佳表現，他表示目前一切進展順利，就算四月才調整到位也無妨。

「我們有個計畫，我們都知道我們在幹嘛，我已經講過幾百萬遍，我不在乎拿測數槍的傢伙說什麼，我只管上場投球，想辦法讓打者出局，這就是我的工作。」塞爾說，表示今天能夠上場比賽，感受腎上腺素分泌，把所有比賽的習慣流程跑一遍感覺很棒。

「今天對我來說意義重大，朝對的方向跨出一大步。」塞爾說，透露自己跟教練團正在努力調整，針對出手以及投球節奏做加強，要讓投球更完善也更有效率。紅襪目前尚未宣佈開幕戰先發，但交給塞爾主投的可能性相當高。

總教練柯拉（Alex Cora）也很滿意塞爾今日表現，認為球速不代表全部，稱讚變化球和進壘位置都很出色，退場後還得到牛棚補足球數，證明塞爾今天的投球很有效率，而且也能從身體語言看出，塞爾今天的感覺非常棒。

塞爾不在乎春訓球速快慢。（美聯社）

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