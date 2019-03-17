NBA》拓荒者主力第三節傷退 將進行MRI檢查（影音）

麥考倫受傷倒地表情相當痛苦。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者今天作客聖安東尼奧馬刺，拓荒者主力得分後衛麥考倫（CJ McCollum）在比賽中撞傷左膝，退場治療後沒有在回到場上，目前傷勢不明，預計將於明天進行核磁共振檢查。

比賽到第三節7分17秒，麥考倫在三分線接獲傳球後切入禁區上籃，落地時沒踩穩傷到左膝，當時他倒地不起，抱著他的左膝表情十分痛苦，最後是由隊友拉比希瑞（Skal Labissiere）與雷納德（Meyers Leonard）攙扶回到休息室治療。

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過去的四個賽季，麥考倫在315場比賽中出賽了309場，這段期間他的總出場數在聯盟排名第三，僅次於火箭的「大鬍子」哈登（James Harden）以及灰狼隊的A.威金斯 （Andrew Wiggins），本賽季他為拓荒者出賽67場先發上陣，場均拿下21.5分4.1個籃板及2.9次助攻。

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