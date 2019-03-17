NBA》米爾塞普關鍵切入得手 金塊險勝溜馬笑納三連勝

P.米爾塞普（左）關鍵時刻切入上籃得手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕丹佛金塊今天在主場迎戰印第安那溜馬，金塊靠著P.米爾塞普（Paul Millsap）在比賽最後7秒關鍵上籃得手，以102：100驚險擊敗溜馬，喜獲三連勝，目前仍排在西部第二，僅差龍頭勇士1場勝差。

約基奇（左）今天攻下26分7籃板5助攻。（美聯社）

本場比賽打得激烈，前三節打完金塊僅以4分領先溜馬，第四節前段金塊手感火燙，對溜馬打出一波10：0的攻勢拉開雙方差距，但溜馬並沒有就此放棄比賽，在比賽最後27.9秒靠著M.透納（Myles Turner）罰球將比數追平。

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J.穆雷（右）17分3籃板3助攻。（美聯社）

輪到金塊進攻，P.米爾塞普在三分線外接獲J.穆雷（Jamal Murray）的傳球後，一舉殺入禁區上籃得手，將比分超前，最後一波球權溜馬交由波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）發動攻擊，波丹諾維奇接獲發球後，選擇在三分出手不進，最終金塊就以102：100險勝溜馬。

約基奇（Nikola Jokic）26分7籃板5助攻，巴頓（Will Barton）17分6籃板5助攻，J.穆雷17分3籃板3助攻，P.米爾塞普15分13籃板3助攻，G.哈里斯（Gary Harris）10分4籃板2助攻。

溜馬M.透納（右）。（美聯社）

T.楊恩（Thaddeus Young）18分10籃板1助攻，D.柯利森（Darren Collison）17分2籃板4助攻，波丹諾維奇16分6籃板2助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）16分7籃板2助攻，M.透納15分5籃板2助攻。

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