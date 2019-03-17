羽球》諶龍瑞士公開賽爆冷出局 石宇奇今拚本季首冠

諶龍連兩站爆冷不敵排名低於自己的選手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列瑞士公開賽持續開打，繼前中國一哥林丹止步8強後，諶龍也在4強賽爆冷不敵印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.），無緣與輕鬆解決印尼一哥的新星石宇奇在決賽上演「中國內戰」。

諶龍在4強賽碰上世界排名第22的印度選手帕拉內斯，雙方生涯兩度碰頭都由諶龍拿下勝利，首局諶龍就先取得11：7，沒想到卻被對手後來居上，雖然一度將比分追到1分之差，但關鍵時刻沒能穩住，先以18：21掉丟掉首局，次局諶龍前半段還能將比分緊咬，暫停卻接連掉分分，最後就以13：21不敵帕拉內斯，直落二遭淘汰。

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相較起諶龍打得如此掙扎，石宇奇面對之前淘汰林丹的印尼一哥金廷就顯得相當輕鬆寫意，過去兩人五度交手，石宇奇全勝佔據絕對優勢。

果然開打石宇奇就氣勢如虹，開賽就以10：1的大比分領先，打的金廷無力還手，首局輕鬆地以21：9拿下，次局石宇奇在分數7：5後拿6分確立領先優勢，最後就以21：17再收下一局，直落二快意扳倒印尼男單一哥，今晚將交手帕拉內斯挑戰自己本季首冠。

石宇奇今拚個人本季首冠。（資料照，路透）

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