MLB》先發出場「震盪」巨蛋 鈴木一朗首戰3支0（影音）

鈴木一朗擔任先發9棒右外野手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今在東京巨蛋進行熱身賽，45歲鈴木一朗擔任先發9棒右外野手，賽前介紹時獲全場球迷致意，首局就有守備機會，6局上結束後退場休息，此役打擊3支0。

水手今明兩天與日職巨人隊打熱身賽，備戰20、21日的海外開幕戰，總教練賽前宣布由鈴木一朗擔任先發9棒右外野手，至少打滿2打席。賽前球員介紹，鈴木一朗跑出場時，全場轟動如雷報以英雄式致敬，如日本隊友菊池雄星形容「震盪東京巨蛋」。

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鈴木一朗出場。（美聯社）

鈴木一朗1局下就有守備機會，在全壘打牆前接殺坂本勇人擊出的深遠飛球。2局上首度上場打擊，前5球沒有揮棒形成滿球數，隨後擊成外野飛球遭接殺。4局上1出局一壘有人，鈴木一朗擊出內野滾地球，因野手選擇上壘，沒能得分。

6局上2人出局，再度輪到鈴木一朗打擊，此役第3度對上巨人先發左投今村信貴，鈴木一朗在2壞球時出棒將球帶往右外野，可惜形成界外球，下一球岀棒再度擊成內野滾地球，結束水手半局進攻。

6局下水手更換守備球員，鈴木一朗退場休息，仍在休息室繼續觀戰。總計鈴木一朗今天3支0，安打尚未開張，熱身賽連21打席無安打。

鈴木一朗打擊。（取自讀賣巨人推特）

鈴木一朗跑壘。（美聯社）

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