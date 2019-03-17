深圳挑戰賽》化悲憤為力量！ 謝政鵬雙打成功衛冕

謝政鵬（左）與印尼朗卡特（右）歷經搶十大戰，成功在深圳男網挑戰賽奪冠。（資料照，圖片取自謝政鵬臉書）

〔體育中心／綜合報導〕總獎金8萬1240美元的ATP中國深圳男網挑戰賽，「A鵬」謝政鵬／印尼朗卡特（Christopher Rungkat ）歷經搶十大戰，最終以6：4、3：6、10：6擊退首次組隊闖入ATP挑戰賽決賽的中葡聯軍李喆／奧利維拉（Goncalo Oliveira），再度在深圳挑戰賽奪冠。

謝政鵬去年和澳洲選手朱奈德（Rameez Junaid）打下男雙冠軍，今年則改跟2017年一起拿下亞軍的搭檔朗卡特合作，兩人開賽默契絕佳，成功突破率先在首盤拔得頭籌，次盤雖然錯失機會力挽２盤仍然讓出，不過關鍵決勝盤重振旗鼓，歷經苦戰終於擊退對手。

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謝政鵬女友張恒綿上月19日在國內車禍驟逝，儘管心情大受衝擊，他仍強忍悲痛與印尼搭檔朗卡特出擊，一路拚到決賽、化悲憤為力量，歷經搶十血戰後擊敗來勢洶洶的中葡組合，捧起冠軍獎盃。

而這是謝政鵬生涯第17座、今年第２座ＡＴＰ挑戰賽男雙頭銜，也是季與朗卡特攜手所奪第4冠，前年兩人在此與冠軍擦身而過，這次以頭號種子之姿攜手稱王、謝政鵬也順利衛冕成功。

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