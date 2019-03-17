田徑》「從400欄學會堅持」楊睿萱亞青少摘銀牌

麥寮高中楊睿萱摘下銀牌。（田徑協會提供）



〔記者粘藐云／綜合報導〕麥寮高中楊睿萱今在亞洲青少年田徑錦標賽的女子400欄決賽中，跨出60.68秒，不敵泰國女將，收下銀牌。

楊睿萱在預賽中以61.66秒的成績，排在第1名，決賽卻不敵泰國選手，屈居亞軍，麥寮高中教練林進福說：「睿萱應該是太想拿下金牌，沒有掌握到比賽的節奏，所以一出發時的感覺就有點緊繃，欄架的步伐混亂，過欄的高度、欄架後的收腿都沒有做到平時的要求，以致於每個欄架都增加不少時間，最終在最後一百公尺氣力用盡。」

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林進福認為，失敗是很好的學習，未來在訓練上會加強選手在心理層面上的修練，讓心理可以穩定生理，確保比賽時的水準。

楊睿萱表示，2018年是豐收的一年，參加了很多國際賽，在心靈及視野上有很多的成長，只是在身體上累積很多的疲勞與傷勢。

最後摘下銀牌，楊睿萱說：「雖只跑60.68秒，但已是調整後最佳的成績，復健之路很漫長，感謝每一次的400欄教會我堅持這件事，我還想要更好，也一定能更好。」

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