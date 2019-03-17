NBA》戈貝爾狂砍23分17籃板 爵士力克籃網奪3連勝

戈貝爾（左）此役轟下23分17籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今主場迎戰籃網，爵士禁區門神戈貝爾（Rudy Gobert）全場狂轟23分17籃板，加上後衛米契爾（Donovan Mitchell）貢獻24分，終場爵士以114：98擊退籃網，成功奪下3連勝。

首節戈貝爾頻頻肆虐禁區，單節拿下9分，而射手柯佛（Kyle Korver）連砍2顆三分彈，幫助爵士拉開分差。次節爵士再打出一波11：2攻勢，此時雙方已來到15分。半場結束前，爵士後衛魯比歐（Ricky Rubio）罰球連拿4分，率隊帶著17分領先進入下半場。

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下半場儘管籃網後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）與羅素（D'Angelo Russell）兩人努力追分，無奈仍守不住爵士內外猛烈的攻勢，終場爵士以114：98擊敗籃網。

此役爵士除了戈貝爾與米契爾的好成績外，中鋒菲佛斯（Derrick Favors）挹注13分，魯比歐與克勞德（Jae Crowder）各進帳12分，尼昂（Georges Niang）也有10分進帳。籃網方面則以汀維迪的22分為最佳，羅素繳20分5籃板成績。

米契爾貢獻24分。（USA TODAY Sports）

羅素拿20分，無緣率籃網贏球。（美聯社）

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